OM eist 14 maanden cel voor ramkraak Coolblue

Tegen de 22-jarige Utrechter die ervan wordt verdacht een ramkraak bij Coolblue in Utrecht te hebben gepleegd is een celstraf van 14 maanden geëist. De man werd in juli vorig jaar samen met twee anderen opgepakt nadat met een Audi de pui van de winkel aan het Europaplein omver werd gereden.

De ramkraak gebeurde rond 04.00 uur in de nacht van 12 juli. De politie was er snel bij en kon twee verdachten die er op een scooter vandoor wilden gaan arresteren. De tas die zij bij zich hadden zat vol met spullen die bij Coolblue waren gestolen. De derde verdachte werd kort daarna aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er bewijs dat de 22-jarige Utrechter en een 17-jarige verdachte de raamkraak hebben uitgevoerd. De derde verdachte, een 20-jarige Utrechter, zou de Audi hebben gestolen.

Gereedschap

Daarnaast bleek ook uit het onderzoek dat de minderjarige verdachte een dag voor de ramkraak diverse gereedschappen bij een bouwmarkt had gekocht, zoals een breekijzer, betonscharen, een voorhamer en hoofdlampjes. Op de beveiligingsbeelden van Coolblue was te zien dat de inbrekers deze lampjes droegen. Tot slot werd via een van de telefoons van de verdachten een raptekst gevonden die overeenkomt met de toedracht van de ramkraak.

Tegen de 22-verdachte is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 14 maanden geëist. De zaak tegen de minderjarige medeverdachte is achter gesloten deuren behandeld. Tegen hem is 178 dagen jeugddetentie geëist waarvan 150 dagen voorwaardelijk. De zaak tegen de derde verdachte moet nog beginnen.

In december vorig jaar vond een plofkraak plaats bij hetzelfde pand van Coolblue. Twee verdachten gingen er toen met buit vandaar.