OM eist 3,5 jaar celstraf tegen Utrechter (19) die verdacht wordt van plofkraken in Duitsland

Een 19-jarige Utrechter die mogelijk betrokken was bij een plofkraak hoorde dinsdag 3,5 cel tegen zich eisen. Daarnaast eiste het Openbaar Ministerie (OM) dezelfde straf tegen een man (26) zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Beide verdachten stonden terecht bij de rechtbank in Maastricht. Zij worden verdacht van het plegen van een plofkraak bij een filiaal van de Sparkasse op 4 mei 2022 in de Duitse plaats Mülheim an der Ruhr. Bij de plofkraak is geen geld buitgemaakt. Wel was er veel schade.

De verdachten werden bij de grensovergang Velden-Straelen aangehouden. Er zaten drie personen in de vluchtauto en een van hen wist te ontkomen. In het voertuig lagen verschillende spullen die gebruikt worden bij het opblazen van geldautomaten zoals jerrycans met benzine, gereedschappen en handschoenen.

Dagelijks

Volgens het OM worden er vrijwel dagelijks plofkraken gepleegd in met name Duitsland door veelal Nederlandse verdachten. Vooral Utrechters lijken een prominente rol te spelen in het Nederlandse plofkraaknetwerk. “Plofkrakers kiezen doelbewust geldautomaten in Duitsland uit, omdat deze minder goed zijn beveiligd en over het algemeen meer cash bevatten dan geldautomaten in Nederland”, zei de officier van justitie op zitting. “Dit moet worden gestopt.”

Tegen de 26-jarige verdachte heeft het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 3,5 jaar. De 19-jarige Utrechter hoorde een straf van 2 jaar waarvan 17 maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. De rechter doet over twee weken uitspraak.