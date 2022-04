OM eist 6 jaar celstraf en tbs tegen verdachte van reeks aanvallen op vrouwen in Lunetten

Het OM heeft 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 29-jarige Utrechter die ervan wordt verdacht meerdere vrouwen te hebben aangevallen in de omgeving van Lunetten. Al deze incidenten vonden plaats in 2020.

Op 3 juli van dat jaar vond de eerste mishandeling en aanranding plaats. Op het Gravelpad werd een vrouw belaagd door de gemaskerde man. Ze werd volgens het Openbaar Ministerie met ‘grof geweld’ tegen de grond gewerkt en vervolgens onzedelijk betast.

Daarna vonden er nog vijf vergelijkbare aanvallen plaats in Lunetten en Hoograven. In sommige gevallen werden de slachtoffers van hun fiets getrokken. Meerdere vrouwen raakten gewond en één slachtoffer moest zelfs langdurig worden opgenomen in het ziekenhuis.

In de omgeving ontstond destijds onrust en de politie was dan ook op grote schaal aanwezig. “Zichtbaar en onzichtbaar”, aldus het OM. Op 26 september 2020 was het laatste incident.

DNA

In februari 2021 werd de verdachte aangehouden. De politie kwam hem op het spoor via DNA dat werd aangetroffen op onder meer kleding en onder de nagels van slachtoffers, en op een achtergelaten rol tape.

“Op grond van onder meer de DNA-matches, vingerafdrukken, locatiegegevens van zijn telefoon en de vergelijkbare handelswijze, acht de officier van justitie bewezen dat de verdachte verantwoordelijk is voor vijf aanvallen”, schrijft het Openbaar Ministerie.

Pieter Baan Centrum

De verdachte is opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum, waar hij heeft geweigerd mee te werken aan de onderzoeken. Op basis van observaties hebben deskundigen echter toch een beperkt rapport op kunnen stellen. Daarin zou onder meer staan dat de Utrechter niet lijkt door te hebben dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag laat zien en zich niet lijkt aan te passen wanneer hij wordt aangesproken op zijn gedrag.

Ook ex-partners en oud-collega’s zouden tegen de politie een verklaring hebben afgelegd waaruit blijkt dat de verdachte verstoord seksueel en sociaal gedrag liet zien. Tot slot is de man op zijn 12e al een keer in een hulpverleningstraject gekomen na twee incidenten met seksueel en grensoverschrijdend gedrag.

Onbepaalde tijd

“Al deze bevindingen in combinatie met de door verdachte gepleegde feiten zijn voor het Openbaar Ministerie reden om aan te nemen dat er bij hem in de zomer van 2020 een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond. […] Dat is reden om aanvullend op de gevangenisstraf tbs met dwangverpleging voor onbepaalde tijd te eisen.”