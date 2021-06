OM eist acht jaar cel en tbs voor doodslag op vrouw in Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 25-jarige Utrechter. De man wordt ervan verdacht dat hij op 10 november een 25-jarige vrouw heeft neergestoken in haar huis aan de Jan Wolkerssingel in Utrecht.

De verdachte was die bewuste avond op bezoek in de woning van het latere slachtoffer. Zij kenden elkaar al jaren en hadden sinds enige tijd een relatie. De verdachte was onder invloed van alcohol en meerdere soorten drugs toen de twee ruzie kregen. In het huis waren op dat moment nog twee andere mensen aanwezig die besloten naar buiten te gaan.

De verdachte heeft verklaard dat hij uit de keuken een mes heeft gepakt, waarna het mes opeens in het lichaam van het slachtoffer zou hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw één keer in de borst is gestoken en dodelijk in haar hart werd geraakt.

Fatale messteek

Het OM houdt de verdachte verantwoordelijk voor het toebrengen van de fatale messteek, omdat er op het moment van de steekpartij geen anderen in het huis waren en hij beschikte over het mes. Een van de personen die al uit het huis was vertrokken, kwam terug om een vergeten tas te pakken. Hij hoorde het slachtoffer tegen de verdachte zeggen: “Heb je mij nou gestoken?” Ook hield ze haar hand bij haar linkerschouder.

Volgens het OM is het onwaarschijnlijk dat het slachtoffer zelf in het mes is gelopen of gevallen. “De vorm van de steekwond past volgens een deskundige bij een opzettelijke bovenhandse steek en niet bij een val in het mes. Ook de verklaring van de verdachte dat de vrouw tijdens de ruzie naar achter sprong maakt het onaannemelijk dat het mes op een andere wijze dan door een opzettelijke steek in het lichaam terecht is gekomen.”

Geen noodweer

Ook is onderzocht of mogelijk sprake was van noodweer, maar dat blijkt niet het geval. Volgens het OM blijkt uit het onderzoek niet dat de verdachte zich zou hebben moeten verdedigen tegen agressie van het slachtoffer. Ook was het slachtoffer ongewapend, zijn er geen sporen van een worsteling gevonden op het lichaam van het slachtoffer en heeft de verdachte tijdens verhoren nooit verklaard over fysieke agressie door het slachtoffer.

De officier van justitie ziet in het dossier wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Volgens het OM wordt de verdachte niet vervolgd voor moord omdat er geen aanwijzingen zijn dat de man de vrouw met een vooropgezet plan om het leven heeft gebracht.

Geen openheid van zaken

Het OM rekent de verdachte aan dat hij geen gehele openheid van zaken geeft over wat er precies is gebeurd. Daarmee is ook rekening gehouden in de strafeis. Volgens deskundigen moet de man als licht verminderd toerekeningsvatbaar worden gezien, wat volgens het OM in matigende zin is meegewogen bij het bepalen van de strafeis.

De officier van justitie benadrukte verder dat er geen verband is tussen de dood van de vrouw en het feit dat zij transgender is en eerder als man door het leven ging.

Verslavingsproblematiek

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de verdachte kampt met verslavingsproblematiek en verschillende psychische stoornissen. Het gebruik van drank en drugs vergroot de kans op conflict en agressie. Het OM acht de kans op herhaling wel groot en eist daarom, naast gevangenisstraf, ook tbs met dwangverpleging.

“De samenleving moet beschermd worden tegen de verdachte zolang deze de geconstateerde problematiek niet voldoende onder controle heeft. Deze tbs-maatregel kent geen einddatum en kan verlengd worden zolang dat nodig geacht wordt.”

Twee weken

De rechtbank wordt verder gevraagd om de verdachte te verplichten de moeder van het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 20.000 euro te betalen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.