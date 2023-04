OM eist achttien jaar cel tegen verdachte van dodelijk schietincident bij café De Plak in Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 18 jaar celstraf geëist tegen de man die verdacht wordt van het doodschieten van een bezoeker van café De Plak op de Vleutenseweg. Mede dankzij beelden van een beveiligingscamera en verklaringen van getuigen heeft het OM een goed beeld van wat zich die avond heeft afgespeeld.

Op 9 oktober 2021 bezocht de 40-jarige verdachte uit Utrecht café De Plak in Lombok. “Te zien is hoe de verdachte het drukke café binnenloopt en op een man afstapt die verderop bij een tafel staat”, schrijft het OM. Hij zou deze persoon twee keer op het hoofd hebben geslagen. Omstanders grepen toen direct in.

Toch lukte het de verdachte een pistool te pakken en te schieten op iemand die in de buurt stond. Het 37-jarige slachtoffer uit Utrecht werd in de borst geraakt en kwam uiteindelijk te overlijden. De kogel doorboorde zijn lichaam, waardoor ook een vrouw werd geraakt. De kogel raakte een van haar longen, maar zij overleefde het incident wel. De verdachte hield zich even schuil, maar na zes dagen besloot hij zich te melden bij de politie.

Bewijs

De man had in een verklaring gezegd dat hij het wapen op de grond richtte, maar het slachtoffer toch raakte doordat iemand aan zijn arm zou hebben getrokken. De camerabeelden laten volgens het OM daarentegen iets anders zien. Het OM meent onder meer daarom dat er genoeg bewijs is om de man te vervolgen voor doodslag, poging doodslag en mishandeling met voorbedachte raad.

De verdachte heeft tot slot niet meegewerkt aan verschillende persoonlijkheidsonderzoeken. Omdat er ook geen stoornis is vastgesteld, wordt hij volledig toerekeningsvatbaar beschouwd.

‘Groot onrecht’

“Al met al wordt de verdachte dus verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan drie ernstige misdrijven. De slachtoffers en nabestaanden is groot onrecht aangedaan. Vele andere aanwezigen in het café zijn bovendien tegen hun wil in getuige geweest van een verschrikkelijke en schokkende gebeurtenis. […] Alles afwegend is daarom in de visie van het Openbaar Ministerie alleen een lange gevangenisstraf van achttien jaar passend.”