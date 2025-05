OM eist celstraf tegen verdachte van vernielen Utrechtse begraafplaats

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van vijf jaar tegen een 22-jarige man uit Vleuten. De man nam mogelijk deel aan een terroristische organisatie en vernielde vanuit dat oogpunt ook een Utrechtse begraafplaats. Dat gebeurde in mei van het vorige jaar.

De man wordt ervan verdacht om maar liefst 117 graven op begraafplaats Daelwijck te hebben vernield, in de nacht van 4 op 5 mei. Hij zou dat nog eens hebben gedaan op 11 mei. Er werden onder andere foto’s en beeldjes vernield.

In beeld gekomen

De verdachte man kwam bij het OM in beeld aan het einde van 2023, nog voordat de vernielingen bij begraafplaats Daelwijck plaatsvonden. Dat kwam doordat zijn familie op het laatste moment wist te voorkomen dat de verdachte zou uitreizen naar Somalië, waar Islamitische Staat (IS) actief is.

Het OM start daarop een strafrechtelijk onderzoek, en de verdachte man krijgt een hulpverleningstraject dat hem moet de-radicaliseren. Tijdens dat traject radicaliseert de man alleen maar verder. Zo spreekt hij in chatberichten over het sterven als martelaar en het “onthoofden van alle zionisten”. Daarnaast probeert hij een 16-jarige jongen over te halen om uit te reizen, en wil hij een aanslag plegen.

Telefoon

Terwijl de 22-jarige Utrechter in voorarrest zit, wordt zijn telefoon doorzocht door de politie. Die treft filmpjes aan van graven op begraafplaats Daelwijck die worden vernield. Foto’s en kruizen worden vernietigd. “Een handeling die volgens een Midden-Oostendeskundige van de politie goed past bij de propaganda van IS”, schrijft het OM.

De verdachte bekent zo’n twintig graven te hebben vernield. Volgens het OM gaat het om maar liefst 117 graven. “Dit zou onder andere blijken uit de periode dat de auto van de verdachte bij de begraafplaats staat geparkeerd op het tijdstip van de vernieling.” Niet alle vernielingen zijn gefilmd, redeneert het OM. Bovendien was de verdachte man op dat tijdstip de enige op de begraafplaats.

Motief

De Utrechter wil in eerste instantie niets kwijt over zijn daden, maar claimt later dat hij zijn vader en de politie wilde helpen om ronselaars te pakken. Wanneer de politie daarop doorvraagt, beroept de verdachte zich op zijn zwijgrecht.

Volgens de officier van justitie zijn de misdrijven van de man bedoeld om angst aan te jagen, en ‘staatsstructuren te vernietigen’: “Verdachte heeft hieraan bijgedragen, niet alleen door zelf informatie te verzamelen en proberen uit te reizen, maar ook door anderen te beïnvloeden en aan te moedigen.”

Aanvullende maatregelen

Los van een celstraf eist het OM daarom ook de oplegging van een gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperkende maatregelen. “Op die manier kan de rechtbank na afloop van de uitgezeten gevangenisstraf de nodige interventies alsnog opleggen.”

Als het aan het OM ligt, krijgt de verdachte ook een locatieverbod voor maximaal vijf jaar voor begraafplaats Daelwijck in Utrecht.