OM eist celstraf tegen Utrechter die op Amsterdamsestraatweg buurman stak in zijn woning

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een celstraf van 36 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen een 38-jarige Utrechter. De man wordt verdachte op 27 december 2020 zijn bovenbuurman met een mes te hebben gestoken, nadat ze een conflict hadden over de huurbeëindiging.

Het slachtoffer woonde met zijn vrouw op de tweede verdieping van het pand aan de Amsterdamsestraatweg. De verdachte woonde op de eerste verdieping. Via Messenger hadden de twee mannen contact over de plannen van de huisbaas. De verdachte zou zijn appartement uit moeten en de bovenbuurman zou samen met zijn vrouw het huurcontract overnemen.

De bovenbuurman vroeg de verdachte wanneer hij zou vertrekken, maar de verdachte vindt dat hij onder druk werd gezet toen ze elkaar in de woning zagen. De bovenbuurman zou tegen hem hebben geschreeuwd, probeerde hem te slaan en duwde hem van de trap. Onderaan de trap stond volgens de verdachte een tafeltje met een mes erop. Dat mes heeft hij vervolgens gepakt.

Geloofwaardigheid

De officier van justitie vroeg zich af hoe geloofwaardig een verdachte is “die drie keer een ander verhaal vertelt”. Zo zou het slachtoffer zich hebben gesneden aan een kapotte mok, maar werd vastgesteld dat zijn letsel is veroorzaakt door een mes en niet door scherven. De verdachte verklaarde ook dat er geen mes zou zijn gebruikt. Toen hij daar niet onderuit kon, zou niet hij maar de buurman zelf het mes hebben gebruikt.

Later wijzigde de verdachte ook zijn laatste verklaring. Hij zei toen dat hij het mes toevallig van het tafeltje had kunnen pakken. Het mes zou daar liggen omdat een huisgenoot van hem daar weleens at. Het OM vindt ook die verklaring ongeloofwaardig, omdat het mes waarmee is gestoken geen bestekmes maar een groot vleesmes is.

Ook over het steken zelf bestaat onduidelijkheid. Dat zou beneden hebben plaatsgevonden, maar de politie heeft alleen op de overloop boven bloedsporen gevonden. “De verklaringen van verdachte zijn wisselend, tegenstrijdig en kennelijk leugenachtig”, concludeerde de officier die uitging van de verklaring van het slachtoffer.

Verklaring slachtoffer

Volgens het OM is de verdachte verhaal gaan halen over de huursituatie en ontstond er toen een woordenwisseling “De verdachte ging naar de keuken beneden en haalde daar het mes uit la, ging weer naar boven en stak de buurman”, denkt de officier van justitie. “Die (het slachtoffer, red.) probeerde zich te verweren en werd geraakt aan zijn linker pols. Een slagader en ook zenuwen werden doorgesneden.”

Het slachtoffer zegt in zijn verklaring dat hij op dat moment vreesde voor zijn leven, omdat hij zo hevig bloedde. Hij overleefde het incident door snel ingrijpen van medici, maar heeft nog altijd last van de steekpartij, onder meer in zijn werk en bij zijn hobby’s. “De kans dat hij niet meer helemaal herstelt, is groot”, aldus het OM.

36 maanden

De ernst van de feiten, de blijvende gevolgen voor het slachtoffer en de houding van de verdachte zijn door de officier van justitie meegenomen in de strafeis. Het OM eiste 36 maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook wil de officier van justitie dat de man onder toezicht komt van reclassering, dat hij wordt behandeld bij De Waag, begeleiding krijgt van Exodus en een contactverbod krijgt met het slachtoffer. Ook moet de vordering van het slachtoffer als het aan het OM ligt worden toegewezen.