OM eist celstraffen tegen Utrechters voor bezit en handel van harddrugs

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar celstraf geëist tegen een 26-jarige man uit Utrecht. De man wordt verdacht van het bezit en de handel van harddrugs. Tegen een minderjarige medeverdachte werd jeugddetentie, een werkstraf en een contactverbod met de medeverdachten geëist. Twee andere leden van de criminele organisatie moeten in oktober en november voor de rechter verschijnen.

De groep kwam bij de politie in beeld nadat een drugsverslaafde aangifte had gedaan, omdat hij werd gedwongen zijn woning ter beschikking te stellen. Toen hij dat wilde stoppen, werd de man beroofd en mishandeld. De politie kwam de verdachten op het spoor door onder meer camerabeelden, tapgesprekken, telefoongegevens, observaties en doorzoekingen.

Naast de 26-jarige is ook een 18-jarige man uit Hoograven hoofdverdachte in de zaak. Hij moet later voor de rechter verschijnen. De mannen hebben volgens het OM in de periode van februari tot juni, toen ze werden aangehouden, gehandeld in harddrugs zoals cocaïne, MDMA, amfetamine en metamfetamine. De twee minderjarige verdachten werden door de hoofdverdachten ingezet om de drugs op straat te verkopen.

Officier van justitie

“Deze levendige cocaïnehandel en het binnentrekken van jonge jongens in deze handel moet stoppen”, stelde de officier van justitie. “Deze verdachte heeft door te handelen in een breed assortiment van drugs, waaronder cocaïne, zowel wezenlijk bijgedragen aan de persoonlijke problematiek van kwetsbare verslaafden, als aan het gewelddadige milieu van de cocaïnehandel.”

De zaak tegen een van de minderjarigen wordt later behandeld, omdat nog meer onderzoek gedaan moet worden. Tegen de andere minderjarige werd 200 uur werkstraf, een contactverbod met medeverdachten en 100 dagen jeugddetentie geëist, waarvan een deel voorwaardelijk.

Ronselen

In Utrecht is al langer een probleem met jongeren in de drugshandel. Criminelen ronselen minderjarigen voor het plegen van misdaden, zoals het handelen in drugs. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie werken samen om ervoor te zorgen dat jongeren niet in de zware criminaliteit belanden. De gemeente heeft daarvoor contact met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt.