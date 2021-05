OM eist dat frauderende broers uit Utrecht 1,5 miljoen euro terugbetalen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank geëist dat een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro wordt afgepakt van drie Utrechtse broers die twee jaar geleden zijn veroordeeld voor zorgfraude.

De rechtbank legde de drie mannen in 2019 celstraffen van 3,5 en 4 jaar op voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. De officier van justitie zei destijds dat het in de zaak ging om ‘drie broers die met veel criminele energie de samenleving voor miljoenen euro’s benadeelden door zogenaamde PGB-fraude te plegen’.

Om dat te doen richtten zij een thuiszorgorganisatie in Utrecht op. Vervolgens declareerden ze consequent te veel zorg of lieten ze dat declareren. Het teveel gedeclareerde zorggeld werd verdeeld tussen de veroordeelde verdachten en de budgethouders.

Ontnemingsvordering

Het OM kondigde in 2019 al een zogenoemde ontnemingsvordering aan. Doel daarvan is volgens het OM dat duidelijk moet worden dat misdaad niet mag lonen. De officier van justitie zei op zitting: “Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat veroordeelden voor zorgfraude, criminele organisatie, witwassen en zulk soort misdrijven, nadat zij hun gevangenisstraf hebben uitgezeten, vervolgens in een of ander exotisch oord, in dit geval bijvoorbeeld in de buurt van de Turkse kust, kunnen genieten van hun vermogen dat zij met die criminele activiteiten hebben vergaard.”

Het OM bepleit ook dat ze door kunnen gaan met hun criminele activiteiten als het geld niet wordt afgepakt. “Zou het vermogen bovendien ongemoeid worden gelaten, heeft dit soort lieden ook nog eens de gelegenheid hun illegale praktijken voort te zetten.” Volgens het OM wordt dat voorkomen door het criminele vermogen af te pakken. “Zonder crimineel vermogen is het immers moeilijker om nieuwe investeringen te plegen.”

Berekening

Het bedrag dat terugbetaald zou moeten worden, wordt bepaald aan de hand van een zogenoemde transactieberekening. Het verkregen voordeel bestaat uit de opbrengst met aftrek van de kosten. In deze zaak zijn de kosten het deels wel leveren van zorg en het delen van het geld met budgethouders.

Volgens de officier blijkt onder andere uit geldstromen dat het voordeel bij de drie veroordeelde broers terecht is gekomen. Ook WhatsApp-berichten wijzen daarop. Daaruit zou blijken dat het geld geïnvesteerd is in een appartementencomplex in Turkije. Een van de broers schreef bijvoorbeeld dat de bovenste verdieping van het complex van hem is.

1,5 miljoen

De rechtbank noemde tijdens de rechtszaak in 2019 een benadelingbedrag van 5.420.388 euro voor niet geleverde zorg. Uit de berekening blijkt dat 3.943.975 euro is gedeeld met de budgethouders. Het wederrechtelijk verkregen voordeel komt daarmee op 1.476.413 euro. Het OM eist dus dat de broers dat geld terugbetalen.