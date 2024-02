OM eist gevangenisstraffen tegen drietal dat verdacht wordt van babbeltruc bij dementerende Utrechter

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen geëist tegen twee Utrechters en een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats, voor het beroven van een dementerende man. Het drietal maakte mogelijk gebruik van een babbeltruc om bij het slachtoffer binnen te komen.

In de avond van 22 juli 2023 hebben de drie verdachten, een 33-jarige man uit Utrecht, een 44-jarige vrouw uit Utrecht en een 61-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangebeld bij het appartement in Utrecht. Dat bleek althans uit de beelden van de videodeurbel die de kleinzoon van het slachtoffer de volgende dag, het moment dat de diefstal aan het licht kwam, bekeek. In het huis ontbraken 25 horloges, sieraden, een medicijnkistje en 200.000 euro aan goudstaven.

Ondanks dat het slachtoffer zich niks meer kan herinneren van het bezoek, kan volgens het OM wel bewezen worden dat de verdachten verantwoordelijk zijn voor de diefstal. Zo waren zij te zien op de beelden van de videodeurbel en hebben de drie volgens het OM geen goede verklaring voor het bezoek aan de bejaarde man.

Babbeltruc

Het OM vermoedt dat er sprake is geweest van een babbeltruc omdat een van de verdachten die bewuste avond een opvallend hesje droeg. “Dat aantrekken van het hesje duidt er op dat zij voornemens waren om met een smoes de woning binnen te komen”, zegt de officier van justitie. “Dat wordt ondersteund door het gegeven dat een van de verdachten nog geen uur daarvoor in Zeist heeft aangebeld, bij een bejaarde vrouw en heeft gezegd dat hij voor de verwarming kwam.”

De officier vindt dat de brutaliteit in de zaak ‘ongekend’ is. “Het moet een gevoel van onveiligheid geven dat hij (het slachtoffer, red.) zich dit niet meer kan herinneren. Niet alleen bij hem maar ook bij zijn familie, wetende dat er mensen zijn die zo laag zijn om gebruik te maken van zijn situatie.”

Straf

De officier heeft hier dan ook rekening mee gehouden bij het bepalen van de strafeis. Daarnaast hebben beide vrouwelijke verdachten lange strafbladen en liep de 44-jarige vrouw zelfs nog in een proeftijd van een eerdere straf. “Deze veroordelingen hebben kennelijk geen enkele indruk gemaakt. Ik hou hier in strafverhogende zin rekening mee.”

Het OM eist twintig maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de 44-jarige vrouw en veertien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de 61-jarige. Tegen de 33-jarige man uit Utrecht eist het OM veertien maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk.