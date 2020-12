OM eist in hoger beroep 10 jaar cel en tbs tegen Lorenzo S. voor doden Dunja Lachnachi (23)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Lorenzo S. De man zou in 2019 zijn ex-vriendin, de 23-jarige Dunja Lachnachi, om het leven zou hebben gebracht.

De 26-jarige S. wordt ervan verdacht dat hij op 24 februari 2019 Lachnachi in haar eigen huis in City Campux Max ernstig mishandelde. Hij zou haar zo hard tegen het hoofd hebben geslagen en geschopt, dat hij volgens de aanklager de vrouw opzettelijk om het leven wilde brengen. Het slachtoffer overleed na vier dagen in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde S. op 25 mei van dit jaar tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Zowel het OM als S. gingen toentertijd in hoger beroep. Het OM wilde dat de verdachte naast een celstraf ook tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd.

‘Ziekelijke stoornis’

Volgens de advocaat-generaal (AG), de aanklager namens het OM, schetsen verklaringen van bekenden van het slachtoffer het beeld dat de verdachte geweld in relaties niet schuwt. “Kijkend naar de rapportages, maar heel belangrijk, ook naar de verklaringen van bekenden van verdachte, concludeer ik dat hij lijdt aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens”, aldus de AG.

Het slachtoffer en S. hadden een relatie, die zij zou hebben uitgemaakt. Lachnachi moest dat met haar leven bekopen. “Verdachte heeft dat op een gruwelijke manier afgenomen”, zegt de AG. “Zij zal niet alleen op de momenten dat zij zich heeft geprobeerd te verweren heel angstig zijn geweest, ook moeten haar verwondingen haar veel pijn hebben bezorgd.”

Herhaling voorkomen

In november 2019 is hij naar aanleiding hiervan onderzocht in het Pieter Baan Centrum, waar hij slechts deels aan mee wilde werkte. Het opleggen van tbs met dwangverpleging moet door middel van behandeling van de man ervoor zorgen dat hij niet in herhaling valt.

De AG zegt het de verdachte bijzonder kwalijk te nemen dat hij het leed van zijn slachtoffer negeerde. “Hij heeft de vrouw gewassen en is roerloos onder haar gaan liggen. Hij heeft sporen uitgewist, spullen verplaatst. Hij deed alsof hij zelf zwaar gewond was.” Ook heeft de man volgens de AG nagelaten hulp in te roepen. “Verdachte dacht enkel en alleen aan zichzelf.”

Het gerechtshof maakt na de inhoudelijke behandeling bekend wanneer het uitspraak doet.