OM eist negen jaar cel en tbs tegen Utrechter die mogelijk drie jonge vrouwen neerstak op Balijelaan

Het Openbaar Ministerie (OM) eist negen jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 37-jarige Utrechter die verdacht wordt van betrokkenheid bij drie steekincidenten in de omgeving van de Balijelaan. Tijdens deze voorvallen, die zich in september en oktober van 2023 afspeelden, raakten drie jonge vrouwen gewond.

Op 27 september vorig jaar werd een 23-jarige vrouw op de Balijelaan van haar fiets getrokken en vervolgens gestoken. Niet veel later, op 30 september, was het weer raak in dezelfde omgeving. Toen een 23-jarige vrouw haar fiets wilde parkeren bij de kruising met de Croeselaan werd ze gestoken met een scherp voorwerp. Het derde incident was in de nacht van 2 op 3 oktober. Een 20-jarige vrouw werd in haar gezicht gestoken terwijl ze bij een vriendin achterop de fiets zat.

De politie sprak destijds al het vermoeden uit dat de zaken mogelijk iets met elkaar te maken hebben en had mede daarom allerlei ‘zichtbare en onzichtbare’ maatregelen genomen in de omgeving van de Balijelaan. Op 6 oktober werd bekend dat een 37-jarige man uit Utrecht was aangehouden als verdachte. Tegen deze man heeft het OM nu een straf geëist.

Dna

De NOS schrijft dat de man ernstige psychische problemen heeft. Dat bleek althans tijdens de rechtszaak. “Hij verklaarde dat er een chip in zijn hoofd zit en dat hij als wapen wordt ingezet om onschuldige mensen iets aan te doen in opdracht van de duivel en mensen in de politiek.”

Ook is te lezen dat het OM meerdere bewijsstukken heeft aangevoerd. Zo is het dna van de verdachte gevonden op een jas van een van de slachtoffers en werd in het huis van de Utrechter een schaar gevonden met daarop het dna van een van de jonge vrouwen.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.