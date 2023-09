OM eist tot 6 jaar cel tegen familie uit Utrecht die man 1,7 miljoen afperste

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag straffen tot zes jaar cel geëist tegen vijf leden van één Utrechtse familie. De mannen en vrouwen worden verdacht van oplichting en afpersing van een eenzame autistische man door middel van datingfraude. De verdachten hebben het slachtoffer bijna 1,7 miljoen euro afhandig gemaakt.

Het begon allemaal in juli 2019, toen het slachtoffer op een datingsite contact kreeg met een jonge vrouw, Kristina. Het slachtoffer werd verliefd gemaakt en hem werd verteld dat hij met Kristina zou trouwen. Vanaf dit moment werd het slachtoffer geld afhandig gemaakt.

Volgens het OM begint het met kleine bedragen voor leningen, maar al snel lopen de bedragen op en moet het slachtoffer betalen voor onder andere de bruiloft, een huis en moet het slachtoffer zijn geliefde vrijkopen van een pooier. “Het slachtoffer werd door de verdachten bespeeld als een viool en ging mee in wat zij eisten”, legt de officier van justitie uit. “Dit deed hij uit angst om wat hij dacht dat zijn grote liefde was, niet te hoeven verliezen.”

Getraumatiseerd

Toen het slachtoffer uiteindelijk niet meer mee wilde werken, gebruikten de verdachten steeds meer geweld en intimidatie. Volgens het OM werd het slachtoffer onder andere bij zijn keel gegrepen, geslagen, gekrabd en bedreigd met een hakbijl. Uiteindelijk heeft de familie het voor elkaar gekregen de verdachte van bijna al zijn bezittingen te ontdoen.

“Nadat al zijn vastgoed was verkocht en zijn rekeningen waren geplunderd, was hij niet meer interessant en is hij zonder pinpas en rijbewijs berooid en getraumatiseerd achtergelaten in Spanje, midden in de corona lockdown.” Het kwetsbare slachtoffer heeft dan ook niet alleen financiële schade opgelopen, maar ook psychische. Momenteel kampt het slachtoffer met een posttraumatische stressstoornis.

Straffen

Tegen een 46-jarige vrouw is een gevangenisstraf van zes jaar geëist. Tegen een 22-jarige vrouw en een 22-jarige man wordt twee jaar gevangenisstraf geëist. Tegen een 34-jarige man wordt achttien maanden cel geëist. Een 21-jarige man, die destijds minderjarig was, moet als het aan het OM ligt, veertien maanden jeugddetentie opgelegd krijgen, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook wordt er tegen alle verdachten een contactverbod met het slachtoffer geëist en een gebiedsverbod rondom de woonplaats van het slachtoffer, voor de komende dertig jaar.

Daarnaast moeten de verdachten de materiële schade van ruim 1,7 miljoen terugbetalen aan het slachtoffer. Ook is het OM van mening dat het slachtoffer een vergoeding moet krijgen van 30.000 euro aan immateriële schade. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet.