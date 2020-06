OM eist twaalf jaar tegen Utrechtse (30) die verdacht wordt van het plegen van plofkraken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep twaalf jaar gevangenisstraf geëist tegen een 30-jarige man uit Utrecht. De man wordt ervan verdacht een serie plofkraken te hebben gepleegd.

De Utrechter is hoofdverdachte van een groep van vijf mannen. Zij worden verdacht van een serie plofkraken in de zomer van 2017 in Duitsland. Bij elkaar werd ruim een half miljoen euro buitgemaakt. De schade die daarbij werd veroorzaakt bedroeg meer dan 600.000 euro.

Volgens het OM ontstond er bij elke plofkraak een levensgevaarlijke situatie. De advocaat-generaal (AG) zegt dat het risico op letsel bij omwonenden en omstanders door de verdachten op de koop toe is genomen. “In één zaak is duidelijk geworden dat er een woning was direct boven de ruimte met de pinautomaat. De vrouw die daar lag te slapen heeft letsel overgehouden aan de plofkraak.”

Audi’s

De mannen reden in gestolen Audi’s met valse kentekenplaten. Na de daad zouden zij met extreem hoge snelheden weer richting Nederland hebben gereden. “Ook de snelheden die werden bereikt bij de vlucht zijn gigantisch en zorgen natuurlijk ook weer voor een groot gevaar voor zowel daders als medeweggebruikers”, aldus de AG.

De hoofdverdachte is op 3 december 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Ook toen had het OM om een gevangenisstraf van twaalf jaar gevraagd. De officier van justitie ging daarom in hoger beroep.

Medeverdachte

Naast de gevangenisstraf vindt het OM dat de hoofdverdachte ruim 140.000 euro moet terugbetalen. Ook één van de medeverdachten is een 30-jarige Utrechter. Hij kreeg een eis van drie jaar te horen.