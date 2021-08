OM eist vier jaar tegen Utrechter die meewerkte aan poging cocaïnesmokkel via bevroren kip

Vier verdachten, onder wie een 62-jarige man uit Utrecht, zouden geprobeerd hebben om 125 kilo cocaïne van Nederland naar Italië te smokkelen. Het lukte niet, ze werden gepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar gevangenisstraf tegen alle vier de verdachten.

Met een deklading van bevroren kipproducten zouden de vier verdachten hebben geprobeerd de cocaïne de grens over te krijgen. Een Italiaanse vrachtwagenchauffeur moest de pallets met kip en cocaïne ophalen in een bedrijfspand in Amsterdam. Daar kreeg de politie lucht van, via een ander onderzoek.

Professionaliteit

In het bedrijfspand hield de politie vier mannen aan: een Utrechter, twee Amsterdammers en een Italiaan. Zij zouden zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Ook spelen de grote hoeveelheid cocaïne en de professionaliteit van de smokkel een rol bij het bepalen van de strafeis van het OM.

De verdachten hadden encrypted telefoons om in het geheim mee te kunnen communiceren. Dit wijst volgens het OM op een hoge graad van organisatie. De strafeis tegen de vier verdachten is vier jaar onvoorwaardelijke celstraf. De mannen horen over twee weken wat de definitieve uitspraak is.