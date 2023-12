OM gaat in hoger beroep tegen vonnis tramschutter Gökmen T.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rondom tramschutter Gökmen T. Dinsdag werd hij schuldig bevonden aan onder meer poging tot moord en zware mishandeling van twee bewaarders, maar hij kreeg hiervoor geen straf opgelegd.

Gökmen T. zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op vier mensen en poging tot moord op drie anderen. Dit alles vond plaats op 18 maart 2019 in en rondom een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht.

Dinsdag stond hij echter weer voor de rechter. Dit keer vanwege andere aanklachten. Zo zou hij onder andere geprobeerd hebben een bewaarder te vermoorden door hem twee keer te steken met een zelfgemaakt steekwapen. Verder zou hij een pan hete olie hebben gegooid richting een andere bewaarder, die daarbij lichtgewond raakte.

De rechter had geoordeeld dat T. schuldig was, maar legde hem daarvoor geen extra straf op. Omdat hij namelijk al een levenslange gevangenisstraf uitzit zou de extra straf volgens de rechter slechts een symbolische betekenis hebben. “Met die redenering is het OM het niet eens en het legt de zaak daarom voor aan het Hof”, is te lezen op de website van het Openbaar Ministerie.