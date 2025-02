OM: Utrechtse vrouw deed zich voor als huisarts

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 51-jarige vrouw de gevangenis ingaat omdat zij zich zou hebben voorgedaan als huisarts. Ook zou zij geld hebben verdiend door het indienen van onjuiste declaraties. Het OM eist een gevangenisstraf van 20 maanden.

Het onderzoek naar de verdachte startte in 2019, nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangifte tegen haar deed. Op dat moment was zij directrice van een huisartsenpraktijk in Utrecht. De verdenking ontstond nadat er bij zorgverzekeraars declaraties werden ingediend die niet klopten, maar wel werden uitbetaald.

Nep huisarts

Daarnaast ontstond het vermoeden dat de directrice zich gedurende langere tijd voordeed als huisarts. Zo zou zij, zonder diploma en BIG-registratie, zelf consulten met patiënten hebben uitgevoerd, medisch advies hebben gegeven en recepten hebben uitgeschreven.

Patiënten en medewerkers van de huisartsenpraktijk die door de politie zijn gehoord, bevestigen dat de verdachte zich presenteerde als huisarts. Opvallend is volgens het OM dat ook de partner van de verdachte aangaf ervan overtuigd te zijn geweest dat zij geneeskunde had gestudeerd.

Faillissement

Na het faillissement van de huisartsenpraktijk gingen de misstanden volgens justitie door. Met twee thuiszorgorganisaties zou de verdachte gefraudeerd hebben om geld te verdienen. “De verdachte heeft zich schaamteloos verrijkt met zorggeld dat aan de organisatie werd uitgekeerd, terwijl dit geld bedoeld was voor de samenleving”, stelt de officier van justitie.

Alles meewegend eist het OM een gevangenisstraf van 20 maanden. De tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht – 47 dagen – wordt daarvan afgetrokken. Daarnaast wil het OM dat de verdachte een geldboete van 25.000 euro krijgt en een beroepsverbod van 60 maanden. Dit verbod moet voorkomen dat zij na haar gevangenisstraf opnieuw in de zorgsector aan de slag gaat.

De rechtbank doet op 27 maart uitspraak.