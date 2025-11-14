Ondernemer blij met straf voor dieven die zijn opslag leeg roofden: ‘Krijg bijna alles terug’

De Utrechtse ondernemer van wie fatbikes, segways en elektrische vouwfietsen uit een opslagbox waren gestolen, is tevreden over de straffen die de dieven hebben gekregen. Gisteren was de uitspraak. Twee van de drie verdachten werden veroordeeld.

De inbraak vond plaats op 30 juli 2023 bij Shurgard Self Storage aan de Hertogswetering in Utrecht. De gedupeerde ondernemer schatte in dat er veertien segways, vijf fatbikes en vier elektrische vouwfietsen weg waren. De totale schade: ongeveer 12.500 euro.

Na al die tijd had de eigenaar van de spullen, die anoniem wenst te blijven*, nooit meer verwacht dat de daders nog gevonden zouden worden. Gisteren kregen ze niet alleen taakstraffen, ook moeten ze beiden duizenden euro’s aan schadevergoeding betalen.

“Ik krijg bijna al het geld terug”, zegt de Utrechter. “Ik mis nog 3000 euro, maar ik ben tevreden. De spullen waren toch al weg. Dit is alleen maar een meevaller, alhoewel ik liever had gehad dat deze inbraak natuurlijk nooit was gebeurd.”

Toevallig gevonden

De politie kwam de daders toevallig op het spoor. In de auto van een van de verdachten was voor een ander onderzoek afluisterapparatuur geplaatst, schrijft de rechtbank in een van de uitspraken. In die opgenomen gesprekken hoorden agenten de mannen plannen maken voor de diefstal op 30 juli 2023.

De inbraak maakte destijds veel indruk, vertelt de vader van de bestolen man. Hij noemt het een trieste gebeurtenis. De onderneming van zijn zoon ging goed, zo goed dat hij meer opslag nodig had. Daarom huurde hij de box bij Shurgard.

Ondanks de beroving kon hij verder met zijn onderneming. “Op dat moment was het klote, want het grootste deel van mijn spullen stonden daar. Maar ik hoefde er gelukkig niet mee te stoppen.”

Het is nu de vraag of de daders in hoger beroep gaan. De verdachten verschenen niet in de rechtbank. Niet gisteren en ook niet eind oktober, bij de andere zitting. Het slachtoffer en zijn vader wel.

*Zijn naam is bekend bij de redactie.