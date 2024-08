Onderzoek naar explosie bij woning aan Catharijnesingel in Utrecht

De politie is maandagochtend een onderzoek gestart naar een explosie aan de Catharijnesingel, ter hoogte van de kruising met de Bleekstraat. Een verdachte is aangehouden, maar de politie zoekt nog naar getuigen.

Op de stoep aan de Catharijnesingel ontplofte vannacht rond 02.30 uur een explosief. Buurtbewoners werden wakker van een harde knal. Agenten gingen ter plaatse en hielden korte tijd later een verdachte aan.

Niemand raakte gewond bij het incident. Wel is een ruit van één van de woningen beschadigd. De reden achter de aanval is nog onduidelijk.

Ook is nog onduidelijk wat zich voor de explosie heeft afgespeeld en of er meer mensen of voertuigen bij betrokken waren. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden.