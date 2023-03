Onderzoek naar plofkraakbende heropend: verdachte eerst als getuige gehoord

De rechtbank in Utrecht heeft een onderzoek naar zes Nederlanders die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij verschillende plofkraken in Duitsland 2020 en 2021 heropend. De verdachten, onder meer afkomstig uit Utrecht, worden verdacht van het plegen van plofkraken op geldautomaten in Duitsland.

Een van de verdachten, een man van 22 uit Den Bosch, werd vorige week nog aangehouden. Hij was niet bij de behandeling van de zes zaken vorige maand, omdat hij – toen hij geschorst was van zijn voorlopige hechtenis – afgelopen zomer op de vlucht sloeg. De politie kon hem, tot vorige week dus, niet vinden.

“Hiermee heeft hij zijn schorsingsvoorwaarden overtreden”, schrijft de rechtbank. “Hij stond sindsdien gesignaleerd. Vorige week werd de man opgemerkt en na een lange politie-achtervolging gepakt.”

Kan niet anders

Eerder gaf deze verdachte belastende verklaringen over de andere verdachten. Hun advocaten vroegen vervolgens hem als getuige te verhoren. Dat vond de rechtbank goed, maar doordat de man op de vlucht was geslagen en zich maar niet meldde is dat nog niet gebeurd.

“Nu de man alsnog is opgepakt, kan de rechtbank niet anders dan het onderzoek te heropenen om hem alsnog te horen.” Eigenlijk zou de rechter vandaag uitspraak doen, maar in plaats daarvan wordt de 22-jarige Bosschenaar vandaag gehoord als getuige in de vijf andere zaken.

“De rechtbank realiseert zich dat de verdachten hadden gehoopt op een afronding van de zaak, maar het onderzoek is met het niet horen van de man onvolledig geweest.” Een nieuwe datum om het onderzoek te sluiten en een uitspraak te doen, is nog niet bekend.

500 mannen

De Nederlandse en Duitse politie werken al langer samen in de opsporing van plofkraakverdachten, zo schreef DUIC vorige maand. Toen werd in een ander groot plofkraakonderzoek van de Nederlandse en Duitse politie negen verdachten aangehouden, ook uit Utrecht.

De politie vermoedt dat deze criminelen nu in het buitenland opereren, omdat Nederlandse banken maatregelen hebben genomen die het opblazen van Nederlandse pinautomaten zinloos maken. In Duitsland sloegen Nederlandse plofkrakers vorig jaar bijna 450 keer toe, terwijl er in Nederland vijftien pinautomaten werden opgeblazen. Het vermoeden is dat zo’n 500 mannen uit met name de regio’s Amsterdam en Utrecht verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de plofkraken.