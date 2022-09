Onrust op de Ganzenmarkt in Utrecht: 26-jarige man mishandeld, twee verdachten (16 en 18) opgepakt Archiefbeeld van de Ganzenmarkt

Een 26-jarige man is maandagavond gewond geraakt bij een mishandeling op de Ganzenmarkt in Utrecht. De politie heeft een jongen van 16 en een man van 18 jaar aangehouden als verdachten in de zaak.