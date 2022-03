Op heterdaad betrapt: duo aan de haal met 14 gestolen elektrische fietsen in Utrecht Terwijde

Utrechtse politieagenten hebben zondag twee personen betrapt op het inladen van maar liefst 14 gestolen elektrische fietsen. Na een melding van een oplettende getuige kon de politie het duo aanhouden.

Eerder dit jaar werd al bekend dat nergens anders in Nederland het aantal gestolen elektrische fietsen zo hard toeneemt als in Utrecht. In 2021 werden er in de stad 846 elektrische fietsen gestolen, maar liefst 66 procent meer dan het jaar daarvoor.

Dat bleek uit onderzoek van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal. De stichting merkte daarbij op dat het overgrote deel van de gestolen fietsen buiten op straat stond geparkeerd. Maar zo’n 10 procent van de elektrische fietsen werd uit een garage of schuur gestolen.

Aangifte

De politie herinnert Utrechtse fietseigenaren eraan altijd aangifte te doen van een gestolen fiets. Wanneer het framenummer van de fiets bij de politie bekend is, kan die de rechtmatige eigenaar in veel gevallen weer terugvinden.

