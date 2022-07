Op heterdaad betrapt: politie houdt in één nacht vier inbrekers aan voor twee inbraken in Utrecht

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag tot twee keer toe twee inbrekers aangehouden. In beide gevallen werden agenten door een buurtbewoner getipt over de inbraken. De inbraken werden gepleegd in Zuilen en De Meern. Er zijn in totaal vier verdachten gearresteerd.