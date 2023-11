Openbaar Ministerie eist 10 jaar extra celstraf tegen Tramschutter Gökmen T.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tien jaar celstraf tegen Gökmen T., de man die in Utrecht het vuur opende in een tram in 2019. Hij wordt dit keer verdacht van poging tot moord, zware mishandeling en vernieling van de inrichting waar hij verblijft. T. zit al een levenslange straf uit en de 10 jaar van het OM zouden daar dus bovenop komen.

T. zou volgens het OM hebben geprobeerd een bewaarder te vermoorden door hem meerdere keren met een scherp en puntig voorwerp in de wang, het oor en in de richting van de hals te steken. Ook zou hij een hete vloeistof hebben gegooid richting een medewerker, nadat hij tegen de afspraak in wilde gaan bidden in een recreatieruimte. Beide incidenten vonden plaats in 2021. Het jaar daarop zou hij een airfryer, hardloopband en fiets hebben vernield.

Ondanks dat T. al een levenslange gevangenisstraf uitzit, vindt het OM het belangrijk om een aanvullende straf te eisen. “Een levenslange gevangenisstraf kan en mag geen vrijbrief zijn voor het plegen van strafbare feiten en zeker niet van heftige geweldsdelicten”, aldus de officier van Justitie.

Gevolgen

Daarnaast staat volgens de officier niet vast dat levenslang ook daadwerkelijk levenslang is: “Een nieuwe veroordeling kan gevolgen hebben voor de beoordeling van een eventueel gratieverzoek.” T. zit op dit moment vast omdat hij in 2019 in een tram op het 24 Oktoberplein meerdere mensen doodschoot. Hij heeft een straf voor de moord op vier mensen, poging tot moord op drie mensen, en bedreiging met een terroristisch oogmerk van zeventien anderen.

Het OM acht de aanklachten tegen T. bewezen en vindt een langdurige en onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. “Het is bijna niet te geloven dat iemand die een levenslange gevangenisstraf uitzit wederom een opeenstapeling van delicten pleegt, met het zwaartepunt het steken van een bewaarder. Een man die enkel zijn werk doet en vanuit het niets met extreem geweld te maken krijgt”, aldus de officier van justitie. De rechter doet op 12 december een uitspraak over de zaak.