Openbaar Ministerie eist celstraf voor diefstallen bij bejaarde vrouwen in Utrecht

Tegen een 43-jarige man die eind vorig jaar via een babbeltruc meerdere bejaarden in Utrecht beroofde is een celstraf van 24 maanden waarvan acht voorwaardelijk geëist. De man deed zich voor als monteur bij een verzorgingsflat aan de Kennedylaan.

De verdachte zei dat hij de warmwaterleiding in de woningen van de slachtoffers kwam controleren. Hij vroeg de slachtoffers om de temperatuur van het water in de gaten te houden terwijl hij bezig was. Op die manier wist hij portemonnees en sieraden van de vrouwen te stelen. Een 97-jarig slachtoffer beroofde hij van de gouden ketting die ze op dat moment om had.

In het verzorgingscomplex van twee van de slachtoffers waren al eerder meldingen geweest van babbeltrucs. Een van de bewoners vertrouwde de situatie met de 43-jarige man dan ook niet. Ze schakelde de huismeester in die die politie belde. De verdachte probeerde te vluchten, maar de politie kon hem aanhouden. Toen agenten de man fouilleerden, werden de portemonnees en sieraden gevonden.

Twee andere incidenten

Het OM verdenkt de verdachte ook van twee andere incidenten. Op 9 december werd een bewoonster van het complex beroofd van haar oorbel en de gouden trouwring van haar man. Op 12 december sloeg de man toe aan de Leidseweg. Daar werd een oudere vrouw in haar woning bestolen van een zilveren rozenkrans en haar portemonnee. Ook in deze gevallen vroeg de verdachte de slachtoffers om de lopende kraan in de gaten te houden.

De verdachte zei maandag tegen de rechter dat hij zich schaamde voor wat hij heeft gedaan. Hij verklaarde dat hij net ontslagen was uit een kliniek en geen huis had. Hij beroofde de vrouwen om aan geld voor een kamer te komen.

De officier van justitie hechtte weinig waarde aan de spijtbetuiging, mede omdat hij elders in het land een soortgelijke diefstal pleegde toen hij tijdelijk vrij was. Volgens het OM is zijn handelswijze ‘listig, georganiseerd en geraffineerd’. De officier van justitie denkt dat de man bewust de oudste en kwetsbaarste mensen uitzocht.

Slachtoffers

De dochter van een van de slachtoffers was tijdens de zitting in de rechtszaal. Ze vertelde daar dat haar moeder nog steeds slecht slaapt en paniekaanvallen heeft. Ook heeft ze nog veel hulp nodig. De officier van justitie vindt dat de rechter de vordering van deze vrouw toe moet wijzen. Ook vindt de officier dat hij mee moet werken aan dagbesteding, schuldhulpverlening en begeleid wonen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.