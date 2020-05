Openbaar Ministerie eist schuldigverklaring in zedenzaak tegen Gökmen T.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een schuldigverklaring geëist in de zedenzaak tegen de 38-jarige Gökmen T. Omdat T. een levenslange celstraf kreeg opgelegd voor de tramaanslag op het 24 Oktoberplein kan geen gevangenisstraf worden geëist in de zedenzaak.

Gökmen T. wordt ervan verdacht dat hij in juli 2017 een toenmalige vriendin heeft verkracht in haar woning in Utrecht. T. ontkent de verkrachting en zegt dat ze met wederzijdse instemming seks hadden. Het OM ziet in de aangifte van het slachtoffer, een aantal getuigenverklaringen en het geconstateerde letsel bij de vrouw echter voldoende bewijs voor verkrachting.

Het OM heeft de rechtbank gevraagd om T. schuldig te verklaren. Omdat hij een levenslange gevangenisstraf uitzit, is geen straf geëist. De officier van justitie vraagt de rechtbank wel om de schadevergoeding die het slachtoffer heeft gevraagd volledig toe te wijzen. Dit bedrag is 29.000 euro. Ook is gevraagd om de schadevergoedingsmaatregel toe te passen. De overheid schiet dan bij een veroordeling de schadevergoeding voor aan het slachtoffer. De overheid moet dan vervolgens dat bedrag weer incasseren bij de veroordeelde.