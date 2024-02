Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen man (23) die verdacht wordt van verkrachting Utrechtse studentes

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in de rechtbank in Utrecht vier jaar cel geëist tegen een 23-jarig oud-lid van het Utrechts studentencorps. De man zou twee studentes hebben verkracht terwijl ze onder invloed waren van alcohol of andere middelen. Een derde studente deed ook aangifte, maar het OM ziet in haar zaak niet voldoende bewijs. Ook wordt de man verdacht van het bezit van een kinderpornoafbeelding.

De verkrachtingen zouden eind 2021 en in 2022 hebben plaatsgevonden. De drie studentes bleven bij de verdachte slapen na het uitgaan, maar ze wilden geen seks met hem. De vrouwen waren onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen en ondanks hun protest zou de man hen toch gedwongen hebben. Daarnaast zijn er verschillende andere slachtoffers met een soortgelijke verklaring die geen aangifte wilden doen.

Narcistische trekken

De 23-jarige man zei in de rechtszaal meerdere keren dat hij het ‘verschrikkelijk’ vindt om te horen hoe het voor de studentes geweest is en dat hij het ‘absoluut niet deed met kwade intenties’. Zijn advocaat bepleit dat hij zich begaf in de corporale studentenwereld, ‘waarin kennelijk veel en onbeschermde seks de norm is’. Hij zegt dat de studentes vrijwillig bij hem in bed zijn gestapt en vindt dat er geen sprake is van overrompeling en dwang, zoals de officier van justitie dat wel ziet.

Mensen omschreven de verdachte als seksverslaafd en verklaarden dat de manier waarop de verdachte zijn leven leefde niet normaal was. Volgens een psycholoog is hij volledig toerekeningsvatbaar, maar de combinatie van alcoholgebruik en narcistische trekken vormen een risicofactor.

Eis

Het Openbaar Ministerie vindt dat in twee gevallen de verkrachting bewezen kan worden, net als het bezit van de kinderpornoafbeelding. Hiervoor eist het OM vier jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Een derde vrouw deed ook aangifte. Volgens het Openbaar Ministerie is haar verklaring betrouwbaar, maar er is in haar zaak onvoldoende bewijs.

Het OM wil dat de verdachte tijdens de proeftijd een behandeling ondergaat en meewerkt aan controles op alcoholgebruik. Ook zou hij een contactverbod moeten krijgen van drie jaar met de slachtoffers en de andere melders.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.