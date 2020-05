Openbaar Ministerie niet tevreden over uitblijven tbs Lorenzo S. en gaat in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de strafzaak tegen Lorenzo S. Hij werd veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het doden van de 23-jarige Utrechtse Dunja Lachnachi in haar woning in City Campus Max. Alleen een celstraf is niet voldoende volgens het OM.

Het OM had naast een celstraf van tien jaar ook tbs geëist, maar dat legde de rechter niet op. Want hoewel de verdachte wel een stoornis heeft, konden onderzoekers volgens de rechtbank niet bepalen of dit ook van invloed is geweest op het misdrijf. Dat is noodzakelijk, zo concludeert de rechter.

Hoger beroep

Met deze conclusie is het OM het niet eens, daarom is er hoger beroep ingesteld. Het OM liet al eerder weten: “Op basis van de rapportage van het Pieter Baan Centrum, de vele getuigenverhoren (waaronder die van ex-partners) en de politie-informatie kan worden vastgesteld dat er sprake is van een narcistische en antisociale stoornis bij de verdachte. Behandeling van de verdachte is daarom noodzakelijk.”

Nu er hoger beroep is ingesteld zal de strafzaak opnieuw gedaan worden.

Lorenzo S. werd veroordeeld omdat hij op 24 februari 2019 zijn vriendin Dunja hard tegen het hoofd geslagen en geschopt heeft. De vrouw overleed vier dagen later aan haar verwondingen. Lorenzo S. werd direct aangehouden.