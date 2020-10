Opnieuw celstraffen geëist tegen verdachten van liquidatie Aziz Anzi (37) in De Meern

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep gevangenisstraffen van 18 en 12 jaar geëist tegen twee mannen die verdacht worden van een liquidatie in De Meern. Beide verdachten werden eerder vrijgesproken.

Op 19 september 2015 werd de 37-jarige Aziz Anzi doodgeschoten in zijn auto. Hij stond op een carpoolplaats in De Meern. De verdachten, Twee Amsterdamse mannen van 30 en 34 jaar, werden eerder vrijgesproken van het medeplegen van de moord en ook van medeplichtigheid. Het OM kan zich niet vinden in deze uitspraak en is in hoger beroep gegaan.

Het slachtoffer reed op de avond van de moord rond 21.45 uur de parkeerplaats op. Enkele minuten later werd hij met ‘een fors aantal’ schoten om het leven gebracht. Het slachtoffer had volgens het OM een baken onder zijn auto waar het voertuig mee gevolgd kon worden. Volgens de rechtbank was dit apparaat geplaatst door een van de verdachten. Ook zouden zij met het slachtoffer hebben afgesproken op de parkeerplaats.

Onaannemelijk

De rechter vond echter niet dat er genoeg bewijs was dat de verdachten bewust bezig waren met het voorbereiden van een moord. Het OM denk hier anders over. Zij vinden het onaannemelijk dat het baken voor een ander doel is geplaatst. “Niets uit het onderzoek daar op wijst.”

De 30-jarige Amsterdammer heeft volgens het OM een grotere rol gespeeld en wordt medeplegen van moord verweten. De 34-jarige medeverdachte zou een ondergeschikte rol hebben gespeeld.

Het hof doet naar verwachting over twee weken uitspraak in de zaak.