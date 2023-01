Opnieuw draaideur bij Hoog Catharijne in Utrecht vernield, verdachte opgepakt na korte achtervolging

Een man heeft in de vroege uren van de maandagochtend een van de draaideuren van het winkelcentrum Hoog Catharijne vernield. De politie kon hem na een kleine achtervolging oppakken.

Op camerabeelden van de beveiliging van het pand was te zien dat de verdachte op maandagochtend vroeg tegen de glazen draaideur van Hoog Catharijne trapte. Door die actie werden de deuren vernield.

De beveiligers kwamen op het incident af, waarop de verdachte zich snel uit de voeten maakte. De politie werd ingeschakeld. Die kon met de aanwijzingen van de beveiligers de man aanhouden in de Potterstraat, na een korte achtervolging.

De verdachte moet vanwege dit incident voor de rechter komen. Volgens berichtgeving van de politie kost het herstellen van de glazen draaideur ruim 8.000 euro.

Eind 2022 was het ook al raak en werd een van de glazen draaideuren van Hoog Catharijne op eenzelfde manier vernield. Het is niet duidelijk of het gaat om dezelfde ‘draaideurcrimineel’.