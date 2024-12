Opnieuw meerdere auto’s in brand gestoken op parkeerplaats in Utrechtse wijk Lunetten

Twee auto’s zijn dinsdagochtend rond 03.00 uur zwaar beschadigd geraakt door een brand in de Utrechtse wijk Lunetten. De voertuigen stonden geparkeerd aan het Gaasterland, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Volgens de VRU is de brand opzettelijk aangestoken. Een voorbijganger, die de brand meldde, verklaarde dat hij een persoon een vloeistof over een auto zag gieten voordat het vuur ontstond. Beide auto’s vlogen daarop in brand en liepen flinke schade op.

In de nacht van zondag op maandag was het ook al raak in de wijk Hoograven. Op een parkeerplaats aan de Vronesteinlaan stonden toen vier auto’s in brand. Vermoedelijk wederom door brandstichting volgens de politie.