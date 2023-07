Opnieuw twee personen beroofd in het Máximapark in Utrecht

Twee personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld en beroofd in het Máximapark in Utrecht. Het gebied ligt onder het vergrootglas van de politie omdat er vorige maand relatief veel berovingen waren.

De politie werd afgelopen nacht gealarmeerd omdat er een vechtpartij gaande was in het Máximapark. De agenten die ter plaatste kwamen troffen twee personen aan die volgens een woordvoerder van de politie ‘flink’ waren mishandeld. “Ook zijn zij beroofd van hun persoonlijke eigendommen.”

De agenten wisten een verdachte aan te houden, een 21-jarige man uit Vleuten. Twee andere personen die vermoedelijk iets te maken hadden met de beroving wisten te ontkomen.

Juni

In de maand juni werd ieder weekend in de nachtelijke uren wel iemand beroofd in het Máximapark. Tijdens die berovingen moesten de slachtoffers, onder bedreiging, persoonlijke eigendommen afstaan aan meerdere personen. De politie zei begin juli al druk bezig te zijn met het onderzoek.

Of de beroving van afgelopen nacht hier iets mee te maken heeft is nog niet duidelijk. “Dat gaan we uitzoeken. Het is nu nog te vroeg daar iets over te zeggen”, aldus de woordvoerder.