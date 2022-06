Opsporing NL besteedt opnieuw aandacht aan verkeersruzie op Kanaalstraat in Utrecht

Het opsporingsprogramma van RTL 5 heeft opnieuw aandacht besteed aan de verkeersruzie die twee jaar geleden plaatsvond op de Kanaalstraat in Utrecht. Bij dat incident raakte het slachtoffer zwaargewond en probeerde een van de verdachten zijn auto te stelen.

In de nacht van 13 op 14 juni 2020 reed het slachtoffer met twee vrienden door de Kanaalstraat. Er ontstond een conflict met de bestuurder van een grijze Volkswagen Polo, omdat deze meerdere keren de weg zou hebben geblokkeerd.

Op straat ontaarde de ruzie in geweld. Uit de omgeving doken ongeveer twintig personen op die zich met het conflict bemoeiden en ook meevochten. Een van de verdachten probeerde de auto van het slachtoffer mee te nemen.

Zwaargewond

Het slachtoffer klampte zich vast aan zijn voertuig, werd meegesleept en kwam uiteindelijk met zijn hoofd tegen een fietsenrek terecht. De auto werd later teruggevonden in de Palembangstraat.

Het slachtoffer raakte door de klap zwaargewond. Hij moest meerdere keren aan zijn schedel worden geopereerd en is blind aan één oog. “De man zal nooit meer volledig herstellen en is niet meer in staat om te werken”, schrijft de politie.

Beloning

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 7.500 euro uitgeloofd voor de tip die de zaak oplost. Bekijk onder dit bericht de het fragment van Opsporing NL over de mishandeling op de Kanaalstraat.