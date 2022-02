Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan poging beroving van eigenaren oliebollenkraam in Utrecht

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de gewelddadige poging tot beroving op de eigenaren van de oliebollenkraam bij de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De poging tot beroving was op 10 november en er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De slachtoffers, een 68-jarige man en een 58-jarige vrouw, zijn de eigenaren van de oliebollenkraam. Op 10 november liepen ze na hun werkdag van de kraam aan de Amsterdamsestraatweg naar hun auto op het Van Beuningenplein. Het echtpaar werd daar opgewacht door twee mannen die hen met veel geweld probeerden te beroven.

De politie zei destijds dat er dankzij het snelle handelen van de slachtoffers niks werd buitgemaakt. De overvallers gingen er na de overval vandoor door de Mariendaalstraat in de richting van het Oppenheimplein.

Getuigen

Agenten spraken na de overval met getuigen en op de website werd een signalement van de twee mogelijke daders gepubliceerd. Nu, drie maanden na de overval, is er nog altijd niemand aangehouden.

De politie doet via Opsporing Verzocht nogmaals een oproep aan getuigen om zich te melden. Ook worden beelden getoond van de twee verdachten. De uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20.30 uur op NPO1.

Kijkt u vanavond weer mee met #OpsporingVerzocht? Om 20.30u in @opsporing_tv vragen wij nogmaals uw aandacht voor de gewelddadige poging tot beroving aan het Van Beuningenplein in #Utrecht afgelopen 10 november. #Politie is nog steeds op zoek naar #getuigen en de 2 daders. pic.twitter.com/6k7jekLbTQ — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) February 15, 2022

