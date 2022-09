Opsporing Verzocht laat beelden zien van achtervolging die in Utrecht eindigt

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht waren dinsdagavond beelden te zien van een achtervolging die in Utrecht eindigde. De drie inzittenden van de snelle Audi wilden vermoedelijk net over de grens in Duitsland een plofkraak plegen. Eén persoon kon direct worden aangehouden, maar twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

Op 2 april van dit jaar was de A27 bij Utrecht afgesloten vanwege een politieonderzoek. De zwarte Audi stond op de vluchtstrook geparkeerd en in het voertuig werden later ook explosieven gevonden. Destijds meldde de politie al dat één persoon was gearresteerd en dat de andere inzittenden wisten te ontkomen.

Nu is duidelijk dat de inzittenden van de Audi in de nacht van 1 op 2 april de deur van een bank net over de grens bij Kerkrade probeerden te forceren. “Waarschijnlijk met de bedoeling om de pinautomaat in het gebouw op te blazen”, zegt een verslaggever van Opsporing Verzocht. Zover komt het echter niet omdat een buurtbewoner de politie alarmeert en de verdachten er snel vandoor gaan.

Helikopter

De Audi met gestolen kentekenplaten wordt vervolgens een aantal keer geflitst. De piloot van een politiehelikopter kreeg rond 05.00 uur de opdracht om op zoek te gaan naar het voertuig. Op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam krijgt de politie de auto in het vizier vanwege de hoge snelheid.

Een aantal keer moeten de verdachten hun Audi aan de kant zetten om met een jerrycan bij te tanken. Op de A27 bij Utrecht blijkt de tank van het voertuig dan echt leeg te zijn en zetten de drie inzittenden het op een lopen. Een daarvan wordt gearresteerd en de andere weten te ontkomen. In het programma Opsporing Verzocht werd getuigen gevraagd om zich te melden.