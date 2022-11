Opticien aan de Parijsboulevard in Utrecht overvallen; daders gevlucht

Op de Parijsboulevard in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is maandagochtend Schmidt Optiek overvallen. De daders zijn op de vlucht geslagen.

De opticien werd rond 11.00 uur overvallen door vermoedelijk twee mannen. De daders droegen een bivakmuts en zijn na de overval op de vlucht geslagen. De politie zegt verder nog geen duidelijk signalement te hebben.

Bij de overval is niemand gewond geraakt. De politie zoekt getuigen van de overval.

