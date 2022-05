‘Oude bekende’ opgepakt in Utrechtse wijk Lombok voor handel in verdovende middelen Bron: Instagramaccount Wijkagenten Lombok/Nw Engeland

Een drugsdealer die al op de radar van de politie stond is maandagavond aangehouden in de Utrechtse wijk Lombok. Het leek erop dat de verdachte even voor de arrestatie nog verdovende middelen verkocht.