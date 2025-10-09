Ouder echtpaar uit Utrecht voor bijna 50.000 euro opgelicht

De politie is op zoek naar een man die zich bij een ouder echtpaar in Utrecht voordeed als een bankmedewerker. Het echtpaar werd in augustus gebeld door een vrouw die aangaf dat er fraude was gepleegd, waarna de man het echtpaar bezocht en hen voor bijna 50.000 euro wist op te lichten.

Op 5 augustus belde een vrouw het echtpaar op. De vrouw gaf aan bij de bank te werken, en wist het echtpaar ervan te overtuigen dat er via mijnoverheid.nl gefraudeerd zou zijn. Het echtpaar heeft hierna op aandringen van de vrouw de bankrekeningen en bijbehorende pincodes gedeeld en niet veel later kwam de man bij het echtpaar langs om het contante geld, sieraden en de bankpassen mee te nemen.

De sieraden hebben een waarde van circa 40.000 euro. Daarnaast is er met de bankpassen gepind, waardoor de totale buit in combinatie met de contanten en de sieraden uit de woning wordt geschat op bijna 50.000 euro.

Signalement

De politie is op zoek naar de man die het echtpaar bezocht. De man heeft een lichtgetinte huidskleur, is ongeveer 160cm lang en droeg een zonnebril, T-shirt en een lange broek. Deze zaak van bankhelpdeskfraude speelde zich af in de omgeving van de Zambesidreef in Overvecht. Mensen die meer (denken te) weten, worden verzocht te bellen naar de opsporingstiplijn (0800-6070). Tipgevers kunnen ook online melding maken bij Meld Misdaad Anoniem of via het tipformulier.