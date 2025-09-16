Overlast houdt aan: Mariaplaats toegevoegd aan verblijfsontzeggingsgebied rond Utrechts stationsgebied

Omdat de overlast in het stationsgebied en omliggende locaties onverminderd hoog blijft, wordt het verblijfsontzeggingsgebied wederom met ruim een jaar verlengd. Wel worden de grenzen van het gebied verlegd; zo verdwijnen er een aantal straten uit Lombok en wordt vanwege een stijging van het aantal incidenten een deel van de Mariaplaats toegevoegd. “Op basis van deze maatregel kunnen personen die herhaaldelijk overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen in het aangewezen gebied, tijdelijk de toegang tot dat gebied worden ontzegd”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Sinds 28 september 2022 zijn het stationsgebied en omliggende plekken aangewezen als verblijfsontzeggingsgebied. In de tussentijd is de maatregel twee keer verlengd en ook is het gebied uitgebreid met Lombok-Oost, het Smakkelaarsveld en de Van Sijpesteijntunnel. De huidige maatregel loopt af op 27 september en de gemeente heeft nu besloten de maatregel te verlengen.

“Hoewel we graag anders hadden gezien, heeft de burgemeester – gelet op de huidige overlastsituatie en het aanhoudende karakter van incidenten in de betreffende gebieden – besloten de maatregel opnieuw te verlengen tot 1 november 2026”, is te lezen in de brief aan de raad.

Cijfers

Uit gegevens van de politie blijkt dat de overlast in het gebied niet is afgenomen. Zo werden er van januari tot en met half juli van dit jaar 1767 incidenten geregistreerd, en in dezelfde periode vorig jaar waren dit er met 1764 voorvallen nagenoeg evenveel. “De aard van deze incidenten varieert, maar het gaat veelal om verstoringen van de openbare orde, agressief gedrag, intimidatie, diefstal en geweldsincidenten.”

Er zijn tussen januari en half juli van dit jaar 619 verblijfsontzeggingen opgelegd en in heel 2024 waren dit er 981. “De cijfers laten zien dat het aantal incidenten en opgelegde ontzeggingen structureel hoog blijft. Daarmee is duidelijk dat blijvende inzet noodzakelijk is […].”

Overlastgevers

De overlast en criminaliteit in het gebied worden veroorzaakt door verschillende groepen, waaronder ongedocumenteerden uit Noord-Afrika, Europese arbeidsmigranten, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, jongeren uit andere wijken van de stad en mensen die binding hebben met Utrecht. “Bijvoorbeeld doordat zij al langer bekend zijn bij de Utrechtse zorg- en veiligheidspartners.”

Wat volgens de gemeente een zorgelijke ontwikkeling is, is de recente toename van gewelddadige incidenten vanaf medio 2024, waaronder een steekincident bij de Mariaplaats.

Gebied

De grenzen van het verblijfsontzeggingsgebied lopen vanaf 27 september anders dan nu. Zo wordt – hierboven al even genoemd – de Mariaplaats onderdeel van het gebied. Dit wordt volgens het college alleen gedaan als er sprake is van ‘ernstige verstoring van de openbare orde’. “Dat is bij de Mariaplaats het geval.”

Tegelijkertijd is het aantal incidenten in enkele straten van Lombok afgenomen, waardoor het verblijfsontzeggingsgebied in deze buurt wordt verkleind.

Tot slot schrijft het college dat er voor het bestrijden van overlast en criminaliteit meer nodig is dan alleen handhaving. “Daarom blijven wij stevig inzetten op een gecombineerde benadering van zorg, begeleiding, preventie en toezicht.”