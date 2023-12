Overval bij Kruidvat op de Vondellaan in Utrecht; politie zoekt lange oudere man met breed postuur

Een winkel van de Kruidvat, die op de Vondellaan in Zuidwest, is donderdagavond overvallen. De dader is nog niet gevonden. De politie liet kort na de overval weten op zoek te zijn naar een oudere man met een breed postuur en een groene jas.