Overval met mogelijk steekwapen bij restaurant in stationshal Utrecht Centraal

Een restaurant in de stationshal van Utrecht Centraal is op woensdagavond overvallen. Dat laat de politie via Twitter weten.

Twee personen kwamen op woensdagavond rond 19.45 uur het bedrijfspand in Utrecht Centraal binnenvallen. Daar zouden ze medewerkers met een mogelijk steekwapen bedreigd hebben.

Volgens de politie gingen de overvallers ervandoor met een geldbedrag. De politie doet verder onderzoek naar de overval en hoopt dat getuigen zich melden.

