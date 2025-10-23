Overval op tankstation aan Hindersteinlaan in Vleuten

Aan de Hindersteinlaan in Vleuten is gisteravond een tankstation van Esso overvallen. Tijdens de overval was personeel aanwezig, maar niemand raakte gewond. Er een nog onbekende buit meegenomen.

De melding kwam iets voor 21.00 uur binnen, op een moment dat het station nog geopend was. Het tankstation sluit normaal gesproken een uur later, om 22.00 uur. Kort na de melding waren meerdere politieauto’s ter plaatse.

Tijdens de overval was er volgens de politie in ieder geval één medewerker aanwezig, maar er raakte niemand gewond. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het vermoedelijk om één dader. Voor zover bekend zijn er geen aanwijzingen dat er een wapen is gebruikt, al sluit de politie niet uit dat uit later onderzoek blijkt dat dit wel is gebruikt.

Wat er precies is buitgemaakt, wil de politie in verband met het lopende onderzoek niet bekendmaken.

