Overvaller bedreigt caissière in winkelcentrum De Gaard met mes; politie zoekt twee specifieke getuigen

Een overvaller heeft dinsdag in een winkel in winkelcentrum De Gaard in Utrecht een caissière met een mes bedreigd. De politie is nu op zoek naar twee getuigen die achter de overvaller in de rij voor de kassa stonden.

De man stapte volgens de politie rond 8.45 uur de winkel binnen en bedreigde de caissière met een mes. Hij eiste geld en ging er met de buit in een plastic tasje vandoor. Hij rende het winkelcentrum uit. De medewerker kwam met de schrik vrij.

Tijdens de overval waren klanten in de winkel aanwezig. De politie heeft al met getuigen en het personeel gesproken, maar is nog op zoek naar specifiek de twee personen die direct achter de overvaller in de rij voor de kassa stonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren zij al weg.

De politie heeft, naast het horen van getuigen, een buurtonderzoek gehouden en camerabeelden bekeken. Op de website van de politie staat een signalement van de overvaller.