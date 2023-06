Overvaller schiet op medewerker van snackbar aan Oude Pijlsweerdstraat in Utrecht; mogelijk dezelfde daders als in maart

Bij de overval op een snackbar aan de Oude Pijlsweerdstraat in Utrecht is zondag een van de medewerkers beschoten, meldt de politie maandag. Twee daders zijn gevlucht op een scooter. De politie denkt dat het gaat om dezelfde daders als op 4 maart, toen de snackbar ook werd overvallen.

In het cafetaria zat zondagavond een gezin te eten toen twee jongens van hun scooter afstapten en naar binnen kwamen. Ze riepen om geld, waarbij een van de overvallers met een vuurwapen op de toonbank sloeg. Daarna richtte hij het wapen op een medewerker.

Een andere medewerker was ondertussen het vuilnis aan het buitenzetten. Toen hij in de gaten kreeg dat zijn collega’s binnen werden overvallen, besloot hij de deur van het cafetaria dicht te houden, zodat de daders niet konden ontsnappen.

Beschoten

Een van de overvallers kreeg dat in de gaten en begon met een hamer op de ruit te rammen. De medewerker besloot toen weg te gaan bij de deur, waarna de overvallers er vandoor gingen in de richting van de Nieuwe Pijlsweerdstraat. Een van hen vluchtte rennend, de ander op de scooter. Een medewerker heeft de scooter nog geraakt met een stoel. Een andere medewerker, die erachteraan rende, werd beschoten. Hij bleef ongedeerd.

Dezelfde daders

De cafetaria werd op 4 maart ook overvallen en de politie denkt dat het gaat om dezelfde daders. In maart wisten de twee daders een onbekende hoeveelheid geld en een aantal pakjes sigaretten buit te maken. De politie is op zoek naar getuigen die bijvoorbeeld een beschadigde scooter hebben gezien of mogelijk weten wie verantwoordelijk zijn voor de overvallen. Op de website van de politie staat een signalement van de daders.