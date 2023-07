Overvallers met mes beroven drie jongeren in Park Oog in Al in Utrecht; telefoons en tassen gestolen

In Park Oog in Al zijn afgelopen zaterdag rond 23.00 uur twee meisjes en een jongen van hun spullen beroofd. De politie is op zoek naar de drie daders en vraagt mensen die iets opvallends hebben gezien om zich te melden.

De drie jongeren zaten op een bankje toen uit het niets drie mannen met bedekte gezichten schreeuwend op hen af kwamen rennen. Ze bedreigden het drietal met een mes en beroofden de jongeren van hun telefoons en tassen.

Een getuige heeft voorafgaand aan de beroving gezien dat twee mannen in het park ‘opvallend heen en weer liepen’ over de paden en soms de struiken indoken. De politie heeft een signalement van de verdachten verspreid.

De politie is op zoek naar mensen die zaterdagavond iets opvallends hebben gezien in Park Oog in Al. “Mogelijk hebben zij iets gezien dat van belang is voor het onderzoek”, aldus de politie. Getuigen kunnen zich telefonisch melden bij de politie of het tipformulier invullen. Ook kunnen mensen terecht bij Meld Misdaad Anoniem.