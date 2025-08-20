Persoon gewond bij steekpartij op Croeselaan in Utrecht, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij op de Croeselaan in Utrecht is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Het incident vond rond 22.39 uur plaats ter hoogte van de kruising met de Balijelaan. Het slachtoffer raakte gewond, maar is buiten levensgevaar, zo laat de politie weten.

Direct na de melding rukten meerdere politiewagens, ambulances en een traumahelikopter uit naar de locatie. De politie zette de omgeving naderhand af voor sporenonderzoek.

Verdachte aangehouden

Vlak na het incident wist de politie een verdachte aan te houden, meldt een woordvoerder van de politie. De persoon is overgebracht naar het politiebureau en wordt vandaag verhoord door de recherche.

Onderzoek

Het onderzoek naar het steekincident en het motief van de dader is volgens de politiewoordvoerder in volle gang. Om die reden wil de politiewoordvoerder nog geen verdere informatie geven over de verdachte en het slachtoffer, zoals wat de relatie tussen de twee is.

De politie roept mensen die iets hebben gezien om te bellen naar 0900-8844.