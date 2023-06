Persoon gewond bij steekpartij op Lucasbolwerk in Utrecht

Er heeft woensdagavond een steekpartij plaatsgevonden op het Lucasbolwerk in Utrecht. Een persoon is lichtgewond geraakt. De politie laat weten dat er nog geen verdachte is aangehouden.

Het Lucasbolwerk ligt onder het vergrootglas van de gemeente, politie en zorginstellingen omdat er veel daklozen, harddrugsgebruikers en dealers samenkomen. Er hebben afgelopen periode meerdere geweldsincidenten, waaronder steekpartijen, plaatsgevonden.

Woensdagavond rond 22.15 uur heeft er wederom een incident plaatsgevonden. Een persoon werd in zijn been gestoken. De politie laat weten: “Het steekincident blijkt te gaan om een uit de hand gelopen onenigheid waarbij een persoon lichtgewond is geraakt aan het been.” Er is tot op heden nog geen verdachte aangehouden.