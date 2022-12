Persoon gewond na steekincident in Utrechtse Pimpernelstraat

Meerdere agenten rukten dinsdagmiddag uit voor een steekincident aan de Pimpernelstraat in Utrecht. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De melding over het steekincident kwam dinsdag rond 14.30 uur binnen. Meerdere agenten rukten vervolgens uit naar de Pimpernelstraat in de Utrechtse Parkwijk. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er is nog niemand aangehouden, maar er is wel een verdachte in beeld.

Daarnaast zijn er in de omgeving van het incident ook een aantal autobanden lek gestoken. Of er een verband is tussen beide zaken wordt momenteel onderzocht door de politie.