Phone House in winkelcentrum Vleuterweide overvallen; politie start zoektocht naar de daders

Telecomzaak Phone House in winkelcentrum Vleuterweide in Utrecht is dinsdagochtend overvallen. De politie is nu naarstig op zoek naar twee mannen die op een scooter zijn gevlucht.

De overval vond rond 10.45 uur plaats bij Phone House aan de Burchtwal. Na het incident gingen de daders er op een scooter vandoor in de richting van het Amadeus Lyceum.

Zij hadden volgens een woordvoerder van de politie een boodschappentas bij zich. Of de overvallers ook iets buit hebben gemaakt is niet bekend.

Via Burgernet werd dinsdagochtend opgeroepen uit te kijken naar de verdachten. Daarbij werd ook gezegd om direct het noodnummer 112 te bellen wanneer mensen de mogelijke daders zien.

UTRECHT: Pol. Vleuten zkt omg Burchtwal 2 mannen op blauwe scooter. 1 zwarte helm, zwart gekleed, 1 witte helm, zw jas, grijze broek

Tips? Bel nu 112 https://t.co/xTWNe78WkF — Burgernet Utrecht (@Burgernet_UT) February 8, 2022

