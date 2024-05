Politie achterhaalt dankzij tips na Opsporing Verzocht identiteit van verdachte mishandeling buschauffeur in Utrecht

De politie heeft de identiteit achterhaald van een man die op nieuwjaarsdag in Utrecht een buschauffeur zou hebben mishandeld. De identiteit van de 20-jarige Utrechter kwam aan het licht dankzij tips na een uitzending van Opsporing Verzocht.

Een 57-jarige buschauffeur stopte op nieuwjaarsdag rond 11.20 uur bij de halte Diakonessenhuis-Noord, aan de Adriaan van Ostadelaan in Utrecht. De verdachte stapte in en liet zien dat de batterij van zijn telefoon leeg was, waardoor hij niet kon inchecken. De chauffeur vertelde hem dat hij een kaartje moest kopen, maar de verdachte negeerde die boodschap en liep de bus in. Toen de chauffeur de man vertelde dat hij de bus uit moest als hij geen kaartje wilde kopen, werd hij bespuugd en ontstond er een gevecht.

De passagier sloeg meerdere malen tegen het hoofd van de buschauffeur, waardoor het slachtoffer een bloedneus kreeg. De chauffeur bukte en kreeg toen nog meer klappen op zijn gezicht en op andere delen van het hoofd. Uiteindelijk lukte het de chauffeur met behulp van een andere passagier om de verdachte de bus uit te werken.

De politie was een tijd op zoek naar de verdachte en verspreidde beelden van hem. Tips die de politie kreeg naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht hebben er nu toe geleid dat de politie weet wie de verdachte is. Het gaat om een 20-jarige man uit Utrecht. Hij moet zich binnenkort verantwoorden op het politiebureau, laat de politie weten.